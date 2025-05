Ajax heeft concurrentie voor transfer: "Liever vandaag dan morgen"

Feyenoord lijkt net als Ajax geïnteresseerd in Feyenoord-middenvelder Luciano Valente. In FCA Daily wordt de situatie besproken.

"Wat ik begreep moet hij tussen de 6 en 10 miljoen gaan kosten", stelt Mounir Boualin. "Groningen heeft het natuurlijk best wel slim gedaan met die jongen. Vorig jaar verdiende hij bijna niets, zeker in vergelijking met nu. Hij was toen wel super belangrijk en wisten dat hij dat in de Eredivisie ook zou zijn en dat er grotere clubs zouden komen."

"Ze hebben hem toen gewoon belangrijk gemaakt", gaat hij verder. "Contract open gebroken, verlengt en stappen in zijn salaris gegeven. Maar er staan geen clausules in zijn contract, dus Groningen kan vragen wat ze willen en ze gaan waarschijnlijk lekker even achterover leunen en kijken wat er komt."

Feyenoord is wel echt concreet, weet Boualin te vertellen. "Na de wedstrijd van Jong Oranje zes weken geleden wisten ze genoeg. Sindsdien hebben ze contact en van wat ik begrijp wil hij graag naar Feyenoord. Ajax en Anderlecht hebben wel interesse kenbaar gemaakt, maar niet zo concreet als Feyenoord. Volgens mij wil hij liever nog vandaag dan morgen naar Feyenoord."

"Ik denk dat Feyenoord snel moet gaan schakelen, zeker als hij ook mee gaat met Jong Oranje", haakt Kenneth Lentze in. "Als hij daar de pannen van het dak speelt dan komen er meer clubs. En door zijn achtergrond denk ik ook dat er wel Italiaanse clubs achter hem aan zitten. Dus ik snap als Feyenoord snel zal gaan schakelen."