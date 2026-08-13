"Ajax heeft dan wellicht wel de middelen om Geertruida te betalen"

PSV is al enige tijd bezig om Lutsharel Geertruida los te weken bij RB Leipzig. Tot dusver bereikte de Eindhovense landskampioen echter nog geen deal en daar hoopt Ajax van te profeteren. De Amsterdammers hebben zich ook gemeld in de strijd om de voormalig Feyenoorder.

Mike Verweij van De Telegraaf maakt melding van de interesse van Ajax. PSV hikt dus al enige tijd tegen de transfersom aan die RB Leipzig wil ontvangen, al hoeft dat voor Ajax binnenkort wellicht geen probleem meer te zijn. "Na verkoop Mika Godts heeft Jordi Cruijff wellicht wel middelen om transfersom van 18 miljoen te betalen", aldus Verweij.

Er zou een huurvoorstel op tafel zijn gelegd door Ajax, maar de kans dat dit wordt geaccepteerd lijkt klein. In een eerder stadium gaf PSV namelijk al te kennen Geertruida te willen huren, maar RB Leipzig had een duidelijke voorkeur voor een definitieve transfer. De verdediger brak in het betaalde voetbal door bij concurrent Feyenoord, waar hij meer dan 200 wedstrijden voor speelde.