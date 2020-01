Geschreven door Jelmer Jager 11 jan 2020 om 20:01

Ajax heeft zaterdagavond de komst van Ryan Babel wereldkundig gemaakt. Het was al enige tijd duidelijk dat de transfer zou gaan plaatsvinden. Het wachten was nog op de officiële bekendmaking.

En die kwam er dus op zaterdagavond. De aanvaller begint daarmee aan zijn derde periode als Ajacied. Hij wordt voor een halfjaar gehuurd van Galatasaray.

“Dit is zeker een welkom thuis! Het is altijd weer speciaal om in de ArenA te spelen. Het was voor mij belangrijk om in een goed draaiend elftal te komen. Dat helpt mij en mijn vorm uiteindelijk ook om een bepaald niveau te halen. Aan het eind van het seizoen is het EK dus daar wil je natuurlijk ook klaar voor zijn. (…) Ik ben enorm trots op wat Ajax de afgelopen drie á vier jaar heeft gepresteerd. Ook in Europa. Ze willen doorstoten en dat niveau vasthouden. Dus dat ik nu onderdeel van mag uitmaken, daar ben ik heel blij mee”, reageert Babel voor de camera van Ajax TV op zijn transfer.

