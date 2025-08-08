'Ajax heeft de vaart erin': "Tekenmoment is vrijdag gepland"

Ajax gaat snel een nieuwe speler presenteren. De club uit Amsterdam keurt op dit moment Ko Itakura, dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

"Ajax heeft de vaart erin", schrijft Verweij op X. "De medische keuring van Ko Itakura is van start. Het tekenmoment is nu vrijdagmiddag gepland. Alles met het doel zo snel mogelijk een werkvergunning aan te vragen."

Itakura zal zondagmiddag in ieder geval nog niet in actie komen in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Nieuwe spelers moeten voor vrijdag 12.00 uur ingeschreven staan bij de KNVB.

Itakura komt over van Borussia Mönchengladbach. De 28-jarige verdediger stond ook in de belangstelling van Feyenoord en PSV, maar heeft voor Ajax gekozen. De Amsterdammers betalen een transfersom van 10,5 miljoen euro (en maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen).