Verweij doet pijnlijke onthulling: "Bijna geen interesse voor"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax heeft de vaart erin': "Tekenmoment is vrijdag gepland"

Bjorn
bron: De Telegraaf
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Ajax gaat snel een nieuwe speler presenteren. De club uit Amsterdam keurt op dit moment Ko Itakura, dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf.

"Ajax heeft de vaart erin", schrijft Verweij op X. "De medische keuring van Ko Itakura is van start. Het tekenmoment is nu vrijdagmiddag gepland. Alles met het doel zo snel mogelijk een werkvergunning aan te vragen."

Itakura zal zondagmiddag in ieder geval nog niet in actie komen in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Nieuwe spelers moeten voor vrijdag 12.00 uur ingeschreven staan bij de KNVB.

Itakura komt over van Borussia Mönchengladbach. De 28-jarige verdediger stond ook in de belangstelling van Feyenoord en PSV, maar heeft voor Ajax gekozen. De Amsterdammers betalen een transfersom van 10,5 miljoen euro (en maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen).

