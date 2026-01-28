Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax heeft drie hele duidelijke redenen voor transfer van Paes'

Gijs Kila
bron: VoetbalPrimeur
Maarten Paes
Maarten Paes Foto: © Pro Shots

De komst van Maarten Paes naar Ajax is het resultaat van een langdurig traject en geen haastige ingreep. De club volgt de doelman al bijna twee jaar en ziet in hem een bewuste versterking voor de keepersgroep, zo bevestigt VoetbalPrimeur.

Paes werd in die periode bij FC Dallas intensief gevolgd, niet alleen op prestaties, maar ook op zijn houding binnen de selectie. Ajax is vooral gecharmeerd van zijn topsportmentaliteit en zijn rol als teamspeler. De 27-jarige keeper staat bekend als iemand die elke training voluit gaat en daarmee het niveau van anderen omhoog trekt, een eigenschap die de club belangrijk vindt in een keepersgroep met jonge talenten.

Zijn komst past binnen de bredere plannen rond de doelmannen. Met huurling Vitezslav Jaros en de 42-jarige Remko Pasveer, die richting het einde van zijn loopbaan gaat, zocht Ajax naar een ervaren en betrouwbare kracht die stabiliteit kan brengen. Paes wordt gezien als een ideale tweede keeper die meer toevoegt dan alleen zekerheid onder de lat.

Ook de timing speelde mee. Omdat de MLS stilligt, was FC Dallas bereid mee te werken aan een transfer. Voor een bedrag van iets meer dan een miljoen euro haalt Ajax een keeper binnen die de club goed kent. Bovendien is Paes geen onbekende voor technisch directeur Jordi Cruijff, mede vanwege diens betrokkenheid bij de Indonesische voetbalbond. Paes is inmiddels international van Indonesië en kwam al tien keer uit voor het nationale elftal.

Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax' Lees ook
Gerelateerd:
Remko Pasveer

BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'

0
Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar

Oud-technisch manager van Ajax verlengt contract bij PEC Zwolle

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Maarten Paes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties