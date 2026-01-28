'Ajax heeft drie hele duidelijke redenen voor transfer van Paes'

De komst van Maarten Paes naar Ajax is het resultaat van een langdurig traject en geen haastige ingreep. De club volgt de doelman al bijna twee jaar en ziet in hem een bewuste versterking voor de keepersgroep, zo bevestigt VoetbalPrimeur .

Paes werd in die periode bij FC Dallas intensief gevolgd, niet alleen op prestaties, maar ook op zijn houding binnen de selectie. Ajax is vooral gecharmeerd van zijn topsportmentaliteit en zijn rol als teamspeler. De 27-jarige keeper staat bekend als iemand die elke training voluit gaat en daarmee het niveau van anderen omhoog trekt, een eigenschap die de club belangrijk vindt in een keepersgroep met jonge talenten.

Zijn komst past binnen de bredere plannen rond de doelmannen. Met huurling Vitezslav Jaros en de 42-jarige Remko Pasveer, die richting het einde van zijn loopbaan gaat, zocht Ajax naar een ervaren en betrouwbare kracht die stabiliteit kan brengen. Paes wordt gezien als een ideale tweede keeper die meer toevoegt dan alleen zekerheid onder de lat.

Ook de timing speelde mee. Omdat de MLS stilligt, was FC Dallas bereid mee te werken aan een transfer. Voor een bedrag van iets meer dan een miljoen euro haalt Ajax een keeper binnen die de club goed kent. Bovendien is Paes geen onbekende voor technisch directeur Jordi Cruijff, mede vanwege diens betrokkenheid bij de Indonesische voetbalbond. Paes is inmiddels international van Indonesië en kwam al tien keer uit voor het nationale elftal.