"Ajax heeft echt wel een paar keer informeel met hem gesproken"

Joost Blaauwhof is benieuwd of Stije Resink het seizoen af zal maken bij FC Groningen. De verslaggever van Voetbal International beseft dat de middenvelder uitstekend in de markt ligt, waardoor er mogelijk nog een mooie transfer in het verschiet ligt.

"Op het moment dat Benfica zich meldt voor een speler van FC Groningen met een behoorlijk bedrag, dan kan je je afvragen welke speler daar ooit nee tegen zou zeggen", legt hij uit in de podcast Transferpioniers. "Of zou zeggen: ‘Misschien een andere keer’. Het kan ook zijn dat Resink zijn enkel breekt in maart, hij raakte nu trouwens ook al even geblesseerd, en die club nooit meer voorbijkomt. Benfica vind ik voor zo’n speler een club van een ander kaliber dan Ajax of Feyenoord. Die kans van Benfica komt waarschijnlijk maar één keer, dus ik zou die keuze snappen", benadrukt Blaauwhof.

“En ik vind het voor de reclame van FC Groningen misschien wel mooier om een speler aan Benfica te verkopen", vervolgt hij. "Benfica denkt dus blijkbaar dat hij de stap in de Nederlandse competitie niet eens nodig heeft. De komende dagen zal er echt nog wel actie komen. Al was hij vandaag (maandag, red.) nog wel gewoon op de club op zijn vrije dag. Om zijn enkel te laten behandelen. Of de Nederlandse clubs nog een kans hebben? Feyenoord kan hem deze winter niet betalen. Ik vraag me ook af of ze hem nodig hebben. Bij PSV speelt Joey Veerman op die positie, die niet vertrokken is", beseft Blaauwhof.

"Daarbij lijkt het mij zo dat Kodai Sano komende zomer een grote kandidaat is", voorspelt hij. "En dan Ajax… die zoeken al ik weet niet hoe lang een nummer zes. Op het moment dat er budget vrij is, sluit ik niet uit dat Ajax deze week nog een keer actie onderneemt. Die hebben echt wel een paar keer informeel met hem gesproken, in ieder geval met zijn entourage. Ook recent nog, dus daar gaat misschien nog wel wat gedaan worden. Alleen het is tegenwoordig niet meer zo makkelijk om zoveel geld weg te leggen als Nederlandse club. Maar er kan nog wat gebeuren met Resink", besluit Blaauwhof realistisch.