'Ajax heeft eerste aanwinst binnen: keuring is 'volgende week'

Ajax lijkt zich binnenkort te versterken met Takehiro Tomiyasu. De 25-jarige Japanner, die al sinds zijn vertrek bij Arsenal zonder club zit, staat op het punt een contract te tekenen in Amsterdam. Volgens Voetbal Internationals Tim van Duijn wordt Tomiyasu volgende week medisch gekeurd.

Als hij die keuring doorstaat, tekent hij een zogeheten prestatiecontract tot het einde van dit seizoen. Op basis van zijn prestaties zou dat eventueel met een extra jaar verlengd kunnen worden. De verdediger die op beide flanken uit de voeten kan, vertrok afgelopen zomer bij Arsenal, waar zijn contract werd ontbonden vanwege aanhoudend blessureleed.

Tomiyasu kampte met hardnekkige knieproblemen, waardoor hij steeds moeilijker aan spelen toekwam. Toch werd hij binnen de club gewaardeerd. Mikel Arteta, manager van de Londenaren, prees hem herhaaldelijk om zijn inzet en mentaliteit. In totaal kwam de Japans international tot 84 optredens voor Arsenal, nadat hij in 2021 was overgekomen van het Italiaanse Bologna.