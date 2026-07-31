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'Ajax heeft eindelijk beet: nieuwe aanwinst dit weekend gepresenteerd'

Max
bron: Fabrizio Romano
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax gaat dit weekend nieuwe aanwinst Marc André ter Stegen presenteren. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano vrijdagochtend. 

Ajax zou al geruime tijd rond zijn met Ter Stegen en FC Barcelona over een huurdeal, maar de transfer liep behoorlijk wat vertraging op vanwege een belastingkwestie tussen de Catalaanse club en de speler. Ajax bleef geduldig wachten en lijkt nu eindelijk beet te hebben.

Volgens Romano vliegt Ter Stegen vandaag naar Amsterdam om zaterdag medisch gekeurd te worden. Als dat geen problemen oplevert, zal de Duitse doelman zaterdag zijn krabbel zetten onder een huurcontract voor één seizoen en kan de bevestiging snel volgen. 

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