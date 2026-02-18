Het laatste Ajax Nieuws
Ajax heeft eindelijk geluk: miljoenenaankoop kan meedoen tegen NEC
Maher Carrizo Foto: © Pro Shots
Maher Carrizo kan debuteren namens Ajax in het duel met NEC. De Argentijn heeft zijn werkvergunning binnen en kan officieel meetrainen met het eerste van Ajax.
Carrizo werd door Ajax op Deadline Day binnengehaald, maar vanwege het nodige nog niet afgeronde papier werk heeft hij nog altijd niet kunnen debuteren voor Ajax. Bijna twee weken later is het proces wel afgerond, waarmee hij zijn eerste minuten kan gaan maken.
Aanvankelijk wil Ajax de speler minuten laten maken in Jong Ajax. Wel is het de bedoeling dat hij met het eerste mee gaat trainen, waar hij ook zo nu en dan zal gaan invallen. Dat kan dus, dit weekend. Ajax neemt het in een cruciaal duel op tegen NEC.
