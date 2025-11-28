'Ajax heeft FC Groningen-middenvelder hoog op verlanglijstje'

Stije Resink prijkt hoog op het wensenlijstje van Ajax. Dat onthulde Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf, vrijdag in de podcast Kick-off .

Ajax is deze winter op zoek naar versterking op de positie van controlerende middenvelder, omdat James McConnell en andere opties tot dusver niet overtuigen. Resink is daarbij één van de namen die binnen de club serieus wordt besproken. "Zaterdag (Ajax - FC Groningen) komt er een jongen voetballen die Ajax heel hoog op het verlanglijstje heeft staan: Stije Resink", begint Verweij.

De journalist wijst erop dat Ajax de middenvelder eerder al had kunnen binnenhalen. "Die speelde bij Almere. Ze hadden hem toen voor heel weinig kunnen ophalen, maar ze lieten hem naar Groningen gaan. Die jongen schijnt een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract te hebben, van zes miljoen. Die staat hoog op het verlanglijstje", benadrukt Verweij.