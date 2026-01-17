Ajax heeft geen antwoord op ingreep Boel: "Algemeen probleem"

Kenneth Perez zag hoe Ajax tegen Go Ahead Eagles de controle over de wedstrijd verloor na een tactische ingreep van de bezoekers. Volgens de ESPN-analyticus ontbrak het de Amsterdammers vervolgens aan het vermogen om daar binnen de lijnen zelf een antwoord op te vinden.

"Maar dit geldt niet alleen voor Ajax. Dit is een algemeen probleem", stelde Perez. De Deen baseert die conclusie mede op zijn eigen ervaringen als jeugdtrainer, onder meer bij Ajax. "Ik heb het gevoel dat spelers al in de jeugd volgepropt worden met tactische dingen, dat ze niet meer zelf leren denken. Het wordt voorgekauwd."

Volgens Perez krijgen jonge spelers te weinig ruimte om situaties zelfstandig te herkennen en op te lossen. "In de jeugd merk ik dat alles aan ze wordt verteld, daardoor zien ze het zelf niet meer. Dit gebeurt er, dan kan ik dit doen. Nee, ze denken meteen aan wat de trainer heeft gezegd."

De oud-international pleit dan ook voor een andere aanpak. "Je moet als speler uit jezelf met een oplossing komen. Dat zie je bijna niet meer, het is allemaal wachten op wat de trainer zegt. Je kunt het de spelers niet eens kwalijk nemen, want alle spelers worden op deze manier zo volgepropt. Dan wordt het lastig om het een keer wél uit jezelf te doen."