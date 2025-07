'Ajax heeft geluk: Engelse interesse voor Sivert Mannsverk'

Sivert Mannsverk is de volgende Ajacied die onderweg lijkt naar de uitgang, dat meldt Voetbal International . Blackburn Rovers wil de middenvelder naar de Championship halen.

Mannsverk werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Cardiff City, waar hij imponeerde. Jakov Medic (Norwich City) en Kristian Hlynsson (FC Twente) vertrokken recentelijk al, terwijl ook Borna Sosa en Christian Rasmussen snel lijken te vertrekken.

Ajax hoopt tevens op een vertrek van Chuba Akpom en Carlos Forbs. Blackburn Rovers, dat Mannsverk over hoopt te nemen, werd afgelopen seizoen zevende in de Championship en hoopt op korte termijn weer in de Premier League te spelen.