'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'
Ajax blijft serieus werk maken van de komst van Azzedine Ounahi. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de Amsterdamse club "goede hoop" dat de 26-jarige middenvelder de overstap naar de Johan Cruijff ArenA zal maken.
De belangstelling voor de Marokkaanse international is niet nieuw, maar een transfer leek lange tijd lastig vanwege de afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract bij Girona. Toch groeit het optimisme binnen Ajax dat de deal alsnog gerealiseerd kan worden.
Een belangrijke rol lijkt daarbij weggelegd voor trainer Míchel. De Spaanse oefenmeester werkte vorig seizoen al samen met Ounahi bij Girona en volgens het AD wil de middenvelder graag opnieuw onder hem spelen. "De band met coach Míchel kan doorslaggevend zijn in de transfer", schrijft de krant.
Eerder werd al gemeld al dat Ajax en Ounahi persoonlijk dicht bij elkaar zijn gekomen en mogelijk zelfs al een akkoord hebben bereikt over de persoonlijke voorwaarden. De onderhandelingen met Girona zouden nog lopen.
Ounahi staat nog tot medio 2030 onder contract bij de Spaanse club, die hem vorig jaar voor zes miljoen euro overnam van Olympique Marseille. Daarvoor speelde de middenvelder ook voor Panathinaikos. Tijdens het huidige WK groeide de Marokkaan uit tot een van de uitblinkers van zijn nationale ploeg, waarmee hij zijn waarde opnieuw onderstreepte.
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'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'
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