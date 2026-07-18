'Ajax heeft 'goede hoop' op komst Ounahi, Míchel speelt sleutelrol'

Ajax blijft serieus werk maken van de komst van Azzedine Ounahi. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de Amsterdamse club "goede hoop" dat de 26-jarige middenvelder de overstap naar de Johan Cruijff ArenA zal maken.

De belangstelling voor de Marokkaanse international is niet nieuw, maar een transfer leek lange tijd lastig vanwege de afkoopclausule van 25 miljoen euro in zijn contract bij Girona. Toch groeit het optimisme binnen Ajax dat de deal alsnog gerealiseerd kan worden.

Een belangrijke rol lijkt daarbij weggelegd voor trainer Míchel. De Spaanse oefenmeester werkte vorig seizoen al samen met Ounahi bij Girona en volgens het AD wil de middenvelder graag opnieuw onder hem spelen. "De band met coach Míchel kan doorslaggevend zijn in de transfer", schrijft de krant.