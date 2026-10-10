Ajax heeft goud in handen met Ter Stegen: "Een verrassende deal"

Roel Brouwers is onder de indruk van de komst van Marc ter Stegen naar Ajax. De voormalig ploeggenoot van de Duitse doelman noemt de huurdeal verrassend en denkt dat de Amsterdammers een keeper hebben binnengehaald die normaal gesproken boven het niveau van de Eredivisie uitstijgt.

Brouwers speelde bij Borussia Mönchengladbach jarenlang samen met Ter Stegen. In totaal stonden de twee in 71 officiële wedstrijden gezamenlijk op het veld. "Tot voor kort had ik niet verwacht om Marc in de Eredivisie in actie te gaan zien, maar gezien zijn blessureleed in de afgelopen jaren biedt Ajax hem een mooie kans om weer naar zijn oude niveau te groeien", vertelt Brouwers tegenover ELF Voetbal.

Dat Ter Stegen uiteindelijk bij Ajax terechtkwam, vindt Brouwers minder vreemd als hij kijkt naar de connecties binnen de club. "Marc kent Míchel en Blind, maar ook Jordi Cruijff, uit hun gezamenlijke tijd bij Barcelona. Zo waren er wat lijntjes om deze verrassende deal mogelijk te kunnen maken", legt hij uit.

Toch had Brouwers aanvankelijk een andere vervolgstap verwacht voor de ervaren Duitser. "Ik dacht eigenlijk dat Marc, als hij zou vertrekken bij Barcelona, naar een club uit een van de Europese topcompetities zou gaan. Voor Ajax is dit een heel mooie deal."