'Ajax heeft goud in handen, transferwaarde Godts ongekend hoog'

Mika Godts speelt ruim twee jaar mee in het eerste elftal van Ajax, maar maakt ondanks de malaise bij de Amsterdammers regelmatig indruk.
Dat is ook de doorgaans goed ingevoerde website Transfermarkt.nl niet ontgaan. Zij houden de transferwaardes bij van voetballers wereldwijd. De snelle buitenspeler van Ajax kan zich verheugen, evenals de penningmeester van de Amsterdamse club. Daar waar Godts in mei van dit jaar nog werd geschat op een waarde van 10 miljoen euro, is dit vorige week opgelopen tot 13 miljoen euro.
Mika Godts maakte zijn officiële debuut voor Ajax op 5 maart 2023. Dat was in de Eredivisiewedstrijd tegen NEC Nijmegen, die eindigde in 1-0 winst voor Ajax. De Belgische buitenspeler kwam toen in de tweede helft in het veld.
