Geschreven door Idse Geurts 13 dec 2021 om 10:12

Maandagavond staat de Champions League-loting voor de achtste finales op het programma. Ajax krijgt dan te horen welke Europese topclub de volgende tegenstander is. Het is altijd moeilijk om te hopen op een bepaalde tegenstander. Wil je juist een zo’n minst sterke tegenstander treffen? Of wil je je gelijk meten met beste van Europa en een topclub loten?

Voor Ajax lijkt er echter een grote kans te bestaan op dit laatste. Volgens de statistiek lijkt Chelsea immers de meest waarschijnlijke tegenstander voor Ajax. Statistisch gezien bestaat er 21,8 procent kans dat de Londenaren de volgende tegenstander zijn. Dit vooral te maken met het feit dat Chelsea niet gekoppeld kan worden aan andere Premier League-clubs. Hierdoor ontloopt Chelsea in elk geval Liverpool, Manchester United en Manchester City. Ook kan Chelsea niet Juventus loten als tegenstander: de Italiaanse grootmacht zat tijdens de groepsfase in dezelfde poule als Chelsea. ‘The Blues’ hebben dus nog maar vier mogelijke tegenstanders. Dit zijn Real Madrid, Bayern M√ľnchen, Lille OSC en dus Ajax.

De huidige titelhouder lijkt dus de meest aannemelijke tegenstander voor Ajax. Het tegendeel is waar voor Benfica. Ajax heeft heeft slechts 11,3 procent kans om de Portugezen tegen te komen in de achtste finales. Toch kan er tijdens de loting nog van alles gebeuren. ‘Kansen’ hoeven natuurlijk nooit realiteit te worden.