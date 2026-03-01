Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax heeft hoofdtrainer al binnen? "Cruijff is ons drie stappen voor"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond

De ingreep van Jordi Cruijff bij Jong Ajax blijft onderwerp van gesprek. De technisch directeur verving in zijn eerste weken Willem Weijs door Óscar Garcia en die keuze lijkt voorlopig goed uit te pakken. Volgens Hans Kraay jr. zit er mogelijk nog meer achter de zet dan op het eerste gezicht lijkt.

"Cruijff wil winnaarsmentaliteit terugbrengen en heeft Garcia daar neergezet", begint Kraay jr. in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Fred Rutten begrijpt de harde beslissing. "Ajax is een triple-A-club. Als je bij zo'n club gaat werken, dan weet je dat je dit soort dingen onderweg tegenkomt." Volgens hem hoort zo’n koerswijziging bij een nieuwe leiding.

Rutten vindt dat Cruijff een duidelijk signaal afgeeft. "Dat kan niet anders, als er een wisseling van de wacht komt. Ik vind dat Jordi Cruijff dat uitstekend heeft gedaan. Misschien niet de manier waarop, maar hij geeft wel een signaal af: wij zijn Ajax en wij willen winnen en zo gaan we dat doen. Ik hou daar wel van", aldus de bondscoach van Curaçao.

Kraay jr. denkt zelfs dat Cruijff mogelijk al verder vooruitkijkt. "Ik heb gezegd: misschien is het handig als Cruijff met Dick Schreuder gaat praten. Misschien is Cruijff ons wel drie stappen voor met Garcia", aldus de ESPN-analist. "Dat hij Garcia heeft willen laten proeven en misschien heeft Cruijff in zijn achterhoofd gehad: als Garcia het goed doet bij Jong Ajax, dan schuif ik hem door."

