Geschreven door Idse Geurts 23 mei 2022 om 09:05

Ajax mag volgend seizoen hopen op een gunstige potindeling van de Champions League. Afgelopen weekend zijn alle grote competities tot hun einde gekomen. Hierdoor is het dus ook duidelijk geworden welke clubs in welke pot zitten tijdens de loting voor de Champions League-groepsfase. Ajax zit in elk geval in pot 1 of pot 2. De uitslag van de Champions League-finale van komende zaterdag, tussen Real Madrid en Liverpool, bepaalt in welke pot Ajax terechtkomt.

In de eerste pot van de Champions League, bevinden zich de kampioenen van de zes grootste landen (op basis van de UEFA-ranking). Als Real Madrid de Champions League wint, dan komt er een plekje vrij in de eerste pot. De Madrilenen hebben immers ook het kampioenschap in Spanje gewonnen. Echter, als Liverpool de finale wint, dan zal Liverpool de plek in de eerste pot claimen. Ajax zal zodoende terechtkomen in pot 2, aangezien de Amsterdammers veel punten hebben verzameld in het Europese voetbal.

Aangezien Ajax in een van deze twee potten terechtkomt, ontloopt het al aardig wat topteams tijdens de groepsfase. Immers, als een club zich in de derde of vierde pot bevindt, dan heeft deze club dus kans om landskampioenen te treffen én clubs die het voorgaande seizoenen goed gedaan hebben in Europa. Voor Ajax is dit dus gelukkig niet het geval.

Desalniettemin is het te betwisten welke pot uiteindelijk gunstiger is voor Ajax. Als Ajax in pot 1 terechtkomt, ontloopt het tegenstanders als Real Madrid, Manchester City en Paris Saint Germain. Echter, mochten de Amsterdammers in pot 2 komen, dan wordt er in elk geval niet gespeeld tegen Chelsea, FC Barcelona of Juventus. Er blijven dus altijd lastige tegenstanders over.