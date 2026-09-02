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'Ajax heeft Kehrer definitief binnen; deal met AS Monaco is rond'

Gijs Kila
bron: Sky Germany
Thilo Kehrer
Thilo Kehrer Foto: © Pro Shots

De transfer van Thilo Kehrer naar Ajax is rond. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport heeft de Amsterdamse club volledige overeenstemming bereikt met AS Monaco over de komst van de 29-jarige verdediger.

Kehrer heeft zijn medische keuring inmiddels succesvol doorstaan en alle benodigde documenten zijn ondertekend. De Duitse international komt op huurbasis naar Amsterdam. Het gaat om een huurdeal zonder optie tot koop.

Ajax werkte de afgelopen dagen al aan de komst van Kehrer en bereikte eerder op hoofdlijnen overeenstemming met AS Monaco. De verdediger kreeg vervolgens toestemming om naar Nederland te reizen voor zijn medische keuring, terwijl de clubs ondertussen de laatste formaliteiten afhandelden.

Met Kehrer haalt Ajax opnieuw een ervaren Duitser naar Amsterdam. Hij treft bij de club onder anderen landgenoten Marc-André ter Stegen en Julian Brandt.

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