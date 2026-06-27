'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'
Ajax gaat Caio Henrique op korte termijn in Amsterdam presenteren. De 28-jarige Braziliaanse linksback maakt de overstap van AS Monaco.
Dat maakt ESPN bekend. Eerder werd al bekend dat de twee clubs er met elkaar uit waren. Henrique moest het alleen nog met Ajax eens worden over zijn contract, maar ook dat is nu een feit. Ajax gaat tien miljoen euro voor de speler neerleggen. Via bonussen kan dit oplopen tot veertien miljoen.
Dit weekend lijkt hij al gekeurd te gaan worden in Amsterdam, waar hij een contract tot medio 2030 gaat tekenen. De Braziliaan zal in Amsterdam een stuk minder gaan verdienen dan bij Monaco. In totaal speelde hij 211 duels voor Monaco. Vijf keer maakte hij zijn opwachting bij Brazilië.
'Ajax heeft linksback binnen: ESPN meldt akkoord met Braziliaan'
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