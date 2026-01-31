'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'

Mike Verweij van De Telegraaf meldt: "Het is de bedoeling dat Carrizo zaterdag al op het vliegtuig naar Nederland stapt om te worden gekeurd en zijn contract tot de zomer van 2030 te ondertekenen. Argentijn Maher Carrizo (19) tekent contract voor 4,5 jaar bij Ajax. Het papierwerk moet nu worden gemaakt, maar dat zal even op zich laten wachten, omdat het in Argentinië zes uur vroeger is dan in Nederland."

Ajax kon Velez Sarsfield overtuigen dankzij het hoge doorverkooppercentage, dat de Amsterdammers later kunnen verlagen door opnieuw een bedrag – tot maximaal 4,5 miljoen euro – naar Argentinië over te maken. De club haalt met Carrizo, die in achttien interlands voor Argentinië Onder 20 negen keer scoorde, een speler die ook op het wensenlijstje stond van Midtjylland.

De Deense club hoorde vrijdag dat Carrizo na een gesprek met Jordi Cruijff de voorkeur gaf aan een overstap naar Ajax. Cruijff voerde samen met directeur voetbal Marijn Beuker de onderhandelingen met Velez Sarsfield en het management van de speler.