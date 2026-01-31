Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax heeft Maher Carizzo (19) binnen en betaalt vele miljoenen'

Arthur
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Ajax heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Velez Sarsfield over de transfer van Maher Carrizo (19). De Amsterdammers betalen 5,5 miljoen euro voor vijftig procent van de spelersrechten en kunnen de andere helft later afkopen voor 4,5 miljoen euro.

Mike Verweij van De Telegraaf meldt: "Het is de bedoeling dat Carrizo zaterdag al op het vliegtuig naar Nederland stapt om te worden gekeurd en zijn contract tot de zomer van 2030 te ondertekenen. Argentijn Maher Carrizo (19) tekent contract voor 4,5 jaar bij Ajax. Het papierwerk moet nu worden gemaakt, maar dat zal even op zich laten wachten, omdat het in Argentinië zes uur vroeger is dan in Nederland."

Ajax kon Velez Sarsfield overtuigen dankzij het hoge doorverkooppercentage, dat de Amsterdammers later kunnen verlagen door opnieuw een bedrag – tot maximaal 4,5 miljoen euro – naar Argentinië over te maken. De club haalt met Carrizo, die in achttien interlands voor Argentinië Onder 20 negen keer scoorde, een speler die ook op het wensenlijstje stond van Midtjylland.

De Deense club hoorde vrijdag dat Carrizo na een gesprek met Jordi Cruijff de voorkeur gaf aan een overstap naar Ajax. Cruijff voerde samen met directeur voetbal Marijn Beuker de onderhandelingen met Velez Sarsfield en het management van de speler.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Marko Pantelic

Pantelic lacht: "Voordat ik bij Ajax kwam, was hij een soort God"

0
Wim Kieft

Kieft positief over Ajacied: "Kan weleens een mooie transfer maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties