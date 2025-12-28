'Ajax heeft meer opties: ook Belgische verdediger genoemd'

Ajax heeft meerdere spelers in beeld voor de linksbackpositie. Zo worden door de Telegraaf ook Ignace Van der Brempt en Adam Aznou genoemd.

Ajax wil zich deze winter (tijdelijk) versterken met een nieuwe linksback en heeft daarvoor een aantal namen op de radar staan. De negentienjarige Aznou werd afgelopen zomer voor negen miljoen euro van Bayern München overgenomen door Everton. De Marokkaanse Spanjaard kwam echter nog geen minuut in actie voor de hoofdmacht van The Toffees.

Ook de 23-jarige Van der Brempt kwam het afgelopen halfjaar niet veel aan spelen toe. De Belg maakte de overtap naar Como, maar is daar dit seizoen nog niet heel gelukkig. Van der Brempt is een rechtsback, maar door de komst van de multifunctionele Takehiro Tomiyasu wordt hij volgens de Telegraaf ook al serieuze optie gezien door Ajax.