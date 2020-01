Geschreven door Jessica Westdijk 08 jan 2020 om 11:01

Ajax scout opnieuw in Mexico. Dit keer zouden de Amsterdammers hun oog hebben laten vallen op Roberto Alvarado. Eerder meldden Mexicaanse media de interesse van Ajax al, nu wordt deze bevestigd door Nederlandse media als Voetbal International en het Algemeen Dagblad.

Roberto Alvarado is een 21-jarige Mexicaan, die een vertrek van Donny van de Beek of Hakim Ziyech komende zomer op zou moeten vangen. Net als Ziyech kan Alvarado zowel als aanvallende middenvelder als op de flank prima uit de voeten.

Momenteel speelt Alvarado in zijn vaderland bij Cruz Azul, waar hij sinds de zomer van 2018 actief is. Cruz Azul staat op dit moment twaalfde in de Liga MX. In 17 duels maakte hij 2 goals en gaf hij 1 assist. In 74 duels voor Cruz Azul scoorde hij in totaal 9 keer. Geen heel imposante cijfers dus voor een aanvallend ingestelde speler, al is Alvarado wel een goede spelverdeler.

Opvallend is overigens dat Cruz Azul alweer zijn vierde club is in zijn professionele carrière. Alvarado doorliep de jeugdopleiding van Celaya FC, een club op het tweede niveau van Mexico. Daar maakte hij ook zijn debuut in het professionele voetbal. Het leverde hem een transfer naar CF Pachuca op, waar ook Lozano in het verleden speelde. Na een half jaar vertrok hij naar Club Necaxa. Daar beleefde Roberto Alvarado zijn doorbraak en kwam hij ook voor het eerst in beeld bij de Mexicaanse nationale jeugdelftallen. Inmiddels heeft hij al 18 interlands achter zijn naam staan voor Mexico, waarin hij 3 keer scoorde.

Mochten Ajax en Cruz Azul eruit komen, dan zal een transfer echter pas komende zomer plaats vinden. Naar verluidt moet Alvarado €15 miljoen kosten. Ook Leicester City en Crystal Palace zouden geïnteresseerd zijn.