'Ajax heeft miljoenen over voor Argentijn, club nadert akkoord'

Ajax is bereid diep in de buidel te tasten voor de komst van Maher Carrizo. De negentienjarige Argentijnse buitenspeler staat hoog op het verlanglijstje in Amsterdam en de club maakt snel werk van een mogelijke transfer, die kan oplopen tot richting de vijftien miljoen euro.

"Ajax boekt snelle vooruitgang met de transfer van Carrizo", schrijft transferjournalist Luca Bendoni van Sky Sports Italia op X. Eerder op donderdag meldde ook het Algemeen Dagblad al dat Ajax op poleposition ligt voor de vleugelaanvaller en dat de onderhandelingen met Vélez Sarsfield zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Bendoni bevestigt dat beeld en deelt daarnaast meer details over de financiële constructie. "Vélez en Ajax bespreken momenteel de definitieve structuur", aldus de Italiaan. Daarbij zou het gaan om een pakket van vele miljoenen. "De totale transfersom zal naar schatting tussen de veertien en vijftien miljoen euro liggen", concludeert de journalist.

Dat bedrag hoeft Ajax echter niet in één keer over te maken. Naar verluidt wordt in eerste instantie iets meer dan zeven miljoen euro betaald, aangevuld met een fors doorverkooppercentage. Op een later moment zou Ajax nog eens zeven miljoen euro kunnen voldoen om de resterende transferrechten volledig in handen te krijgen, waardoor de club bij een toekomstige transfer niets meer hoeft af te dragen aan Vélez.