Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax heeft miljoenen over voor Argentijn, club nadert akkoord'

Amber
bron: Sky Sports Italia
Maher Carrizo
Maher Carrizo Foto: © BSR Agency

Ajax is bereid diep in de buidel te tasten voor de komst van Maher Carrizo. De negentienjarige Argentijnse buitenspeler staat hoog op het verlanglijstje in Amsterdam en de club maakt snel werk van een mogelijke transfer, die kan oplopen tot richting de vijftien miljoen euro.

"Ajax boekt snelle vooruitgang met de transfer van Carrizo", schrijft transferjournalist Luca Bendoni van Sky Sports Italia op X. Eerder op donderdag meldde ook het Algemeen Dagblad al dat Ajax op poleposition ligt voor de vleugelaanvaller en dat de onderhandelingen met Vélez Sarsfield zich in een vergevorderd stadium bevinden.

Bendoni bevestigt dat beeld en deelt daarnaast meer details over de financiële constructie. "Vélez en Ajax bespreken momenteel de definitieve structuur", aldus de Italiaan. Daarbij zou het gaan om een pakket van vele miljoenen. "De totale transfersom zal naar schatting tussen de veertien en vijftien miljoen euro liggen", concludeert de journalist.

Dat bedrag hoeft Ajax echter niet in één keer over te maken. Naar verluidt wordt in eerste instantie iets meer dan zeven miljoen euro betaald, aangevuld met een fors doorverkooppercentage. Op een later moment zou Ajax nog eens zeven miljoen euro kunnen voldoen om de resterende transferrechten volledig in handen te krijgen, waardoor de club bij een toekomstige transfer niets meer hoeft af te dragen aan Vélez.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Maher Carrizo

'Ajax is al in verregaande onderhandelingen over aanvaller (19)'

0
Marijn Beuker

Beuker reageert op transfer: "Hij is een echte professional"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties