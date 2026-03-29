"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
Ajax lijkt met Takehiro Tomiyasu een buitenkans in huis te hebben gehaald, maar zijn situatie zorgt voor een opvallende discussie. In de podcast van VoetbalPrimeur #DoneDeal wordt zelfs gesuggereerd dat de Amsterdammers er op korte termijn baat bij kunnen hebben als de Japanner voorlopig nog niet volledig fit is.
Tomiyasu kwam afgelopen winter transfervrij naar Ajax en maakte na enkele invalbeurten al snel indruk als basisspeler, totdat hij geblesseerd uitviel in De Klassieker. Juist die blessure zorgt nu voor een bijzondere gedachtegang. "Ajax heeft er misschien wel het meeste baat bij als hij geblesseerd blijft en niet naar het WK gaat", klinkt het in de podcast.
Die redenering wordt verder uitgelegd met het oog op de transfermarkt. "Dat is heel gek eigenlijk, maar dan wordt hij minder interessant voor clubs, en kan Ajax hem misschien voor twee jaar contracteren en écht met zijn fitheid bezig gaan", wordt gesteld. Daarmee zou Ajax op langere termijn kunnen profiteren.
De conclusie is duidelijk: Tomiyasu wordt gezien als een speler van uitzonderlijke klasse. "En dan hebben ze de komende twee jaar misschien wel een geweldige linksback, rechtsback, centrale verdediger en misschien wel zes. Dit is een absolute topspeler, in alles."
Bouwman onthult: "Zegt niet vaak iets over dat ik bij Ajax speel"
"Ajax heeft misschien wel het meeste baat als hij geblesseerd blijft"
