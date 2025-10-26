Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
"Ajax heeft niet gewonnen, maar wij hebben verloren vandaag"

bron: ESPN
Ricky van Wolfswinkel
Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel heeft geen verklaring voor de drie snelle goals van Ajax. De Amsterdammers scoorden snel na rust en wonnen zo de wedstrijd van FC Twente (2-3). 

Volgens de spits heeft FC Twente het zelf helemaal weggegeven. "Ik denk niet dat Ajax heeft gewonnen, maar dat wij hebben verloren vandaag", baalt hij voor de camera van ESPN. "Het is enorm onnodig, als je zo'n goede eerste helft speelt waarin je de bovenliggende partij bent, maar dan drie goals weggeeft. Dan roep je het op jezelf af natuurlijk."

De ervaren aanvaller weet niet hoe het kan dat FC Twente zo slecht uit de kleedkamer kwam. "De thee was gewoon warm in de rust. Ajax had natuurlijk wel wat meer energie, maar je mag nooit zo de goals weggeven", benadrukt Van Wolfswinkel. "Dat is enorm zonde, het had echt niet gehoeven."

