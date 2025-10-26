"Ajax heeft niet gewonnen, maar wij hebben verloren vandaag"

Volgens de spits heeft FC Twente het zelf helemaal weggegeven. "Ik denk niet dat Ajax heeft gewonnen, maar dat wij hebben verloren vandaag", baalt hij voor de camera van ESPN. "Het is enorm onnodig, als je zo'n goede eerste helft speelt waarin je de bovenliggende partij bent, maar dan drie goals weggeeft. Dan roep je het op jezelf af natuurlijk."

De ervaren aanvaller weet niet hoe het kan dat FC Twente zo slecht uit de kleedkamer kwam. "De thee was gewoon warm in de rust. Ajax had natuurlijk wel wat meer energie, maar je mag nooit zo de goals weggeven", benadrukt Van Wolfswinkel. "Dat is enorm zonde, het had echt niet gehoeven."