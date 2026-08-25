'Ajax heeft nog drie wensen: Cruijff moet opnieuw de markt op'
Ajax heeft deze zomer al flink aan de selectie gesleuteld, maar is volgens clubwatcher Tim van Duijn nog lang niet klaar op de transfermarkt. De doelmannenpositie levert vooralsnog weinig zorgen op, terwijl Jordi Cruijff op andere plekken nog nadrukkelijk versterking zoekt.
Onder de lat heeft Ajax met Marc-André ter Stegen een duidelijke eerste keuze binnengehaald. De Duitser wordt gehuurd en moet de Amsterdammers direct extra kwaliteit geven.
"De minst problematische linie, want onder de lat heeft Ajax de zaken goed voor elkaar", schrijft Van Duijn namens Voetbal International. "De huur van Ter Stegen gaf trainer Míchel een kwaliteitsdoelman, al is het voor iedereen hopen dat hij een heel seizoen op de been kan blijven."
Met Maarten Paes beschikt Ajax bovendien over een ervaren alternatief. "Met Maarten Paes heeft Ajax een stand-in voor Ter Stegen. Daarmee is de bezetting voor het eerste elftal in principe rond, al houdt Ajax de markt voor keepers nadrukkelijk in de gaten."
Achter het tweetal moet Joeri Heerkens zich verder ontwikkelen. De jonge doelman maakte eerder indruk bij de jeugdelftallen van Oranje en Sparta Praag, maar kent een moeizamere periode in Amsterdam. "De doelman viel op vanwege zijn goede prestaties bij de jeugdelftallen van Oranje en Sparta Praag, maar heeft het moeilijk in Amsterdam. Hij gaat bij Jong Ajax niet altijd vrijuit en maakt nog niet de indruk dat hij op korte termijn een serieuze concurrent voor Ter Stegen of Paes wordt, maar de club heeft hem nog niet afgeschreven."
Ook rond Paul Reverson kan nog iets gebeuren. De doelman wacht door een blessure nog op zijn eerste speelminuten van het seizoen. Mocht hij tijdig fit worden, dan behoort een verhuur tot de mogelijkheden. Charlie Setford maakt eveneens deel uit van Jong Ajax.
Volgens Van Duijn heeft Ajax deze zomer al veel bereikt. De selectie is uitgedund en met Ter Stegen, Julian Brandt, Tolu Arokodare, Marcos Leonardo, Caio Henrique, Torrents en de naderende komst van Viktor Tsygankov is er flink wat nieuwe kwaliteit bijgekomen. Toch is het werk nog niet gedaan. "Cruijff is er nog lang niet. De prioriteiten zijn duidelijk: een ervaren centrale verdediger, een nummer 6 en nog een vleugelaanvaller. De namen voor de vacatures zijn met potlood opgeschreven."
Daarmee breken belangrijke laatste dagen van de transferperiode aan. "De thermometer in Amsterdam loopt ondertussen verder op. Er is kwaliteit bijgekomen en er zijn veel spelers van de hand gedaan, maar het gaat nu vooral om wie er nog bijkomt."
Ajax heeft tot woensdag 2 september om 23.59 uur om de laatste gewenste versterkingen binnen te halen.
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