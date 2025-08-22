Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax heeft oogje op PSG-speler, maar geen sprake van transfer'

Amber
bron: VoetbalPrimeur
Carlos Soler
Carlos Soler Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Carlos Soler in beeld, zo meldt VoetbalPrimeur. De 28-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain geldt als een interessante optie in de Johan Cruijff ArenA, maar een transfer is voorlopig niet aan de orde.

Soler werd woensdag gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar daarvan is geen sprake. Er lopen momenteel geen gesprekken tussen de clubs en de komst van de Spanjaard heeft geen prioriteit. Wel wordt de veertienvoudig international intern gezien als een speler die in het profiel past.

De middenvelder staat sinds 2022 onder contract bij PSG, dat hem destijds overnam van Valencia. In Parijs komt Soler door de enorme concurrentie nauwelijks aan spelen toe. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan West Ham United, waar hij in 31 Premier League-duels één keer scoorde en één assist gaf.

Ajax wil voor de deadline nog een controlerende middenvelder toevoegen. Mocht Brian Brobbey alsnog vertrekken, dan komt er mogelijk meer financiële ruimte vrij voor versterkingen. Een spits en een linksbenige verdediger staan eveneens op het wensenlijstje, al liggen daar niet de hoogste prioriteiten.

Gerelateerd:
Nemanja Matic

'Ajax kan clubloze Nemanja Matic vergeten na akkoord in Italië'

0
Valentijn Driessen

Driessen: "Kroes en Heitinga zijn hem liever kwijt dan rijk"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd