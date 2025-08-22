'Ajax heeft oogje op PSG-speler, maar geen sprake van transfer'

Ajax heeft Carlos Soler in beeld, zo meldt VoetbalPrimeur . De 28-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain geldt als een interessante optie in de Johan Cruijff ArenA, maar een transfer is voorlopig niet aan de orde.

Soler werd woensdag gelinkt aan een overstap naar Ajax, maar daarvan is geen sprake. Er lopen momenteel geen gesprekken tussen de clubs en de komst van de Spanjaard heeft geen prioriteit. Wel wordt de veertienvoudig international intern gezien als een speler die in het profiel past.

De middenvelder staat sinds 2022 onder contract bij PSG, dat hem destijds overnam van Valencia. In Parijs komt Soler door de enorme concurrentie nauwelijks aan spelen toe. Het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan West Ham United, waar hij in 31 Premier League-duels één keer scoorde en één assist gaf.

Ajax wil voor de deadline nog een controlerende middenvelder toevoegen. Mocht Brian Brobbey alsnog vertrekken, dan komt er mogelijk meer financiële ruimte vrij voor versterkingen. Een spits en een linksbenige verdediger staan eveneens op het wensenlijstje, al liggen daar niet de hoogste prioriteiten.