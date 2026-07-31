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"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"

Max
bron: De Telegraaf
Patrick Busby
Patrick Busby Foto: © Pro Shots

Ajax is FC Volendam erg dankbaar voor de gastvrijheid in de play-offs. De Amsterdammers konden niet in het eigen stadion terecht, maar waren twee keer welkom in Volendam. 

Zondag spelen FC Volendam en Ajax als 'bedankje' een oefenwedstrijd. De volledige opbrengst van de kaartverkoop gaat naar de thuisploeg. "We zijn Ajax daar zeer erkentelijk voor. De tv-inkomsten zijn voor Ajax en wij hebben de inkomsten uit het stadion. Dat is een heel mooie verdeling", vertelt technisch directeur Patrick Busby van FC Volendam aan de Telegraaf

Ajax zat richting het einde van vorig seizoen met de handen in het haar. Als de Amsterdammers play-offs zouden halen, kon er vanwege concerten van Harry Styles niet in de Johan Cruijff ArenA gevoetbald worden. De club was erg blij dat het twee keer terecht kon bij FC Volendam.

"De Ajax-directie heeft ons als club en alle medewerkers meerdere keren laten weten hoe dankbaar ze is. Ze waren enorm te spreken over de gastvrijheid. En ook over onze grasmat, die drie wedstrijden in één week probleemloos heeft doorstaan", vervolgt Busby. "Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren. We mochten met al het personeel naar een van de concerten van Harry Styles."

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