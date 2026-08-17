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Ajax heeft opnieuw beet en presenteert verdediger van FC Barcelona

Max
bron: Ajax
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich versterkt met Jofre Torrents. De komst van de linksback werd maandagavond wereldkundig gemaakt door de Amsterdammers. 

Torrents komt over van FC Barcelona en tekent een contract voor vier seizoenen bij Ajax. De linksback had nog een tweejarig contract bij de Spaanse grootmacht, maar weinig perspectief op speeltijd. De Spanjaard werd veelvuldig gelinkt aan Ajax en maakt nu daadwerkelijk de overstap. 

De negentienjarige Torrents kwam op tienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van FC Barcelona terecht. Hij kwam vier keer in actie voor de hoofdmacht. Naar verluidt heeft FC Barcelona een terugkoopoptie laten opnemen in het contract. 

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