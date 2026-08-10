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'Ajax heeft opnieuw beet: linksback wordt spoedig gepresenteerd'

Max
bron: Mundo Deportivo
Jofre Torrents
Jofre Torrents Foto: © Pro Shots

Ajax gaat de volgende aanwinst Jofre Torrents spoedig presenteren. Dat meldt Mundo Deportivo maandagochtend.

Ajax wordt al even gelinkt aan de linksback van FC Barcelona en lijkt nu definitief beet te hebben. Volgens het Spaanse medium zal de komst van Torrents 'binnen enkele uren' officieel bevestigd worden door de clubs. 

De Amsterdammers gaan de negentienjarige Spanjaard definitief overnemen van FC Barcelona. Vermoedelijk wordt Torrents de tweede linksback in de selectie van Míchel Sánchez, achter zomeraanwinst Caio Henrique. 

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