'Ajax heeft opnieuw beet: linksback wordt spoedig gepresenteerd'

Ajax wordt al even gelinkt aan de linksback van FC Barcelona en lijkt nu definitief beet te hebben. Volgens het Spaanse medium zal de komst van Torrents 'binnen enkele uren' officieel bevestigd worden door de clubs.

De Amsterdammers gaan de negentienjarige Spanjaard definitief overnemen van FC Barcelona. Vermoedelijk wordt Torrents de tweede linksback in de selectie van Míchel Sánchez, achter zomeraanwinst Caio Henrique.