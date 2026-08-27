'Ajax heeft opvallende transfervrije middenvelder op de radar'

Ajax houdt Yves Bissouma in de gaten als mogelijke versterking voor het middenveld. De transfervrije middenvelder is volgens ESPN inderdaad in beeld in Amsterdam, al is van concrete onderhandelingen op dit moment nog geen sprake.

Woensdag kwam via de zaakwaarnemer van Bissouma naar buiten dat Ajax belangstelling zou hebben voor de voormalig speler van Tottenham Hotspur. In de podcast Tekengeld nuanceert ESPN-journalist Thijs Zwagerman dat bericht enigszins. Volgens Zwagerman is een transfer van Bissouma "nog niet iets wat concreet speelt". De 29-jarige middenvelder staat wel degelijk op de radar van Ajax, maar zijn transfervrije status speelt daarbij eveneens een rol. De Amsterdammers bekijken meerdere mogelijkheden voor de positie van verdedigende middenvelder.

Bissouma was in het verleden een grote aankoop van Tottenham Hotspur, maar zit momenteel zonder club. Daardoor kan Ajax hem ook na het sluiten van de reguliere transfermarkt nog vastleggen. De Amsterdammers hoeven om die reden niet direct een beslissing te nemen. Voorlopig lijkt het vooral te gaan om een speler die intern wordt gevolgd, zonder dat er al sprake is van een concreet voorstel of vergevorderde gesprekken.