Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom

Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen. Na wekenlange geruchten is de 21-jarige Israëliër vrijdagavond gepresenteerd in Amsterdam. Gloukh, die gaat spelen met de naam 'Oscar', tekent een contract tot en met 30 juni 20230.

Gloukh wordt overgenomen van RB Salzburg, waar de middenvelder nog tot medio 2027 vast lag. Ajax betaalt daarom een transfersom van 12,75 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar € 17,25 miljoen, zo onthult de club. Tevens is er een doorverkooppercentage afgesproken. Gloukh speelde sinds januari 2023 voor RB Salzburg. In honderd duels voor Salzburg was hij goed voor 21 goals en 23 assists.

Gloukh, die gaat spelen met rugnummer 10, is de vierde aanwinst van Ajax deze zomer. De Amsterdammers trokken eerder Raúl Moro, Vitezslav Jaros en Joeri Heerkens aan.