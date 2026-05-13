'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'

Lovro Majer

Ajax behoort tot de clubs die de situatie van Lovro Majer nauwlettend volgen. Volgens het Kroatische medium Sportske Novosti staat de middenvelder van VfL Wolfsburg op de radar in Amsterdam, terwijl ook Como, Napoli, Eintracht Frankfurt en Villarreal interesse zouden hebben in de spelmaker.

Majer lijkt af te stevenen op een vertrek uit Duitsland. De Kroatisch international speelt de laatste weken nauwelijks nog een grote rol bij Wolfsburg, dat bovendien nog altijd verwikkeld is in de strijd tegen degradatie in de Bundesliga. De club kan zich in het gunstigste scenario nog via play-offs handhaven, maar directe degradatie is eveneens nog mogelijk.

De 28-jarige middenvelder moest de afgelopen weken geregeld genoegen nemen met een reserverol. In meerdere competitieduels bleef hij negentig minuten op de bank zitten, terwijl hij in andere wedstrijden slechts als invaller werd gebruikt. Zijn laatste assist leverde hij begin januari tegen Bayern München, terwijl zijn meest recente doelpunt dateert van december tegen Union Berlin.

Ajax zou daarbij serieus geïnteresseerd zijn in de linkspoot, die in Duitsland nog vastligt tot medio 2028. Wolfsburg verlangt naar verluidt een transfersom tussen de tien en twaalf miljoen euro.

Het Kroatische medium verwacht niet dat Majer volgend seizoen nog voor Wolfsburg speelt. Mocht de Duitse club degraderen, dan lijkt een vertrek zelfs onafwendbaar. Dit seizoen kwam de middenvelder in 28 wedstrijden tot drie doelpunten en vijf assists.

