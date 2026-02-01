Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax heeft Sneijder nog niet benaderd: "Ik ben duidelijk geweest"

Thomas
bron: Sportnieuws.nl
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Jordi Cruijff begint formeel op 1 februari als technisch directeur van Ajax, maar werkt achter de schermen al hard aan de wederopbouw van de club. Eén naam waarmee nog geen contact is geweest, is die van Wesley Sneijder. De recordinternational bevestigt dat hij tot dusver niets heeft vernomen uit Amsterdam.

"Ik heb Jordi Cruijff nog niet gesproken", zegt Sneijder tegen Sportnieuws.nl. De oud-middenvelder liet eind vorig jaar weten open te staan voor een rol binnen de club, maar wil eerst duidelijkheid over de structuur. "We hebben niet gesproken, maar ik ben ook pas net terug uit Los Angeles, dat weet Ajax. We zullen zien of dat zich aankomende week gaat ontwikkelen", vervolgt hij.

Sneijder vindt dat de bal nu bij Ajax ligt. "Als Ajax iets wil, dan zullen ze moeten bellen. Ik ben duidelijk geweest dat ik er voor open sta, dus ik hoef nu niet weer een hele open sollicitatie te doen. Ik wacht geduldig af", aldus de voormalig spelmaker, die benadrukt dat hij ook voor andere mogelijkheden openstaat. "Als er andere mooie dingen op mijn pad komen, dan sta ik er ook voor open. Maar Ajax is mijn club en dat zou geweldig zijn."

Een trainersrol is voor Sneijder voorlopig niet aan de orde. "Ik heb heel veel andere mooie dingen in mijn hoofd, dus die ambitie is toch iets op een lager pitje gekomen. Dat komt ook door het lange traject om trainer te worden, maar je weet het nooit... Ik ben nog jong (41, red.), dus ik heb nog alle tijd. Ik geniet nu vooral van al die trainers uit mijn generatie", verwijst hij naar oud-ploeggenoten zoals Robin van Persie.

