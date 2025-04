Ajax heeft stevige deals nodig: "Niet in de armen van een sjeik"

Tom Knipping heeft op de website van Voetbal International tekst en uitleg gegeven over de financiële situatie bij Ajax. De verslaggever ziet dat de club uit Amsterdam ook achter de schermen weer aan het opkrabbelen is, maar hij beseft wel dat er een paar grote uitgaande transfers nodig zijn.

"Kroes zal het transfervliegwiel weer aan het draaien moeten krijgen, want in de gepresenteerde gegevens valt op dat de post ‘overige vorderingen’ ten opzichte van vorig jaar is afgenomen met het toch niet kinderachtige bedrag van vijftig miljoen", schrijft hij op de website van VI. "Het gaat hier vooral om transferbedragen die de club nog tegoed heeft. Eind 2023 had Ajax nog recht op 102 miljoen, eind 2024 ging het om 52 miljoen", blikt Knipping terug.

"Deze nog te ontvangen transfergelden zijn de zuurstof in de bloedbanen van Nederlandse voetbalclubs, dus die kunnen niet te ver terugvallen. Een paar stevige deals zijn nodig", waarschuwt hij. "Het kan op zich snel gaan als clubs tegen elkaar op bieden om bijvoorbeeld Jorrel Hato binnen te halen, maar feit is ook dat Ajax nog een hoop duurbetaalde spelers heeft verhuurd die moeilijk met winst te slijten zullen zijn (Forbs, Akpom, Medic, Mannsverk, Sosa, Ávila)."

"Al met al is tijdens de diepe bestuurlijke en sportieve crisis een hoop geld verbrast, maar het is in elk geval wel allemaal eigen geld geweest dat er doorheen is gejaagd", benadrukt hij. "Er ligt geen hypotheek op de toekomst doordat er tegen hoge rentes is geleend, Ajax heeft niet à la Barcelona toekomstige inkomstenbronnen zoals tv-inkomsten verpatst en de club heeft ook niet in de armen van een sjeik hoeven springen. Wat dat betreft is Ajax niet alleen op het veld veerkrachtig gebleken", besluit Knipping.