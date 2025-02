Ajax heeft 'talentengroep': "En het is Farioli die training geeft"

Francesco Farioli is niet alleen zeer betrokken bij de hoofdmacht van Ajax, maar ook bij de jeugd. De Italiaan geeft, samen met zijn staf, training aan een 'talentengroep' in Amsterdam.

Dat vertelt Kiki Musampa bij Goedemorgen Eredivisie. "De samenwerking is goed. We zijn iets aan het opbouwen voor de toekomst. Dat loopt allemaal prima met de nieuwe trainer en de nieuwe staf", geeft de assistent-trainer van Ajax O19 aan. Hij krijgt vervolgens de vraag of Farioli vaak bij de jeugd kijkt.

"Sterker nog", reageert Musampa. "We hebben een talentengroep met jongens uit het eerste, jongens uit de onder-19 en uit de onder-17. En het is Farioli die training geeft, met zijn staf. Hij maakt daar tijd voor, zodat hij ook een beeld heeft over wat er speelt in de jeugd."