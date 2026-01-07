HNM De Podcast
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
'Ajax heeft toptalent van NEC (18) op de radar, flinke concurrentie'

Amber
bron: Voetbalzone
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft de achttienjarige Paulo Da Silva nadrukkelijk op de radar. De talentvolle spits van NEC staat in de belangstelling van meerdere topclubs, maar ook de Amsterdammers volgen zijn situatie van dichtbij, zo bevestigen bronnen aan Voetbalzone.

Da Silva, afkomstig uit Tilburg, maakt dit seizoen grote indruk in de Eredivisie Onder 19, waar hij met veertien doelpunten uit twaalf wedstrijden de topscorerslijst aanvoert. Zijn ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven: naast Ajax zouden ook Benfica en Liverpool al hebben geïnformeerd bij zijn entourage. Volgens FR12 is ook Feyenoord geïnteresseerd.

NEC hoopt de aanvaller te behouden en heeft hem inmiddels een contractvoorstel gedaan. In Nijmegen trainde Da Silva al meerdere keren mee met het eerste elftal. De spits wordt vertegenwoordigd door zijn familie, met advies van het Amsterdamse bureau Muy Manero. Uiteindelijk zal hij kiezen voor het sportieve plan dat het beste bij hem past. Da Silva is in Nederland geboren, maar heeft ook de optie om in de toekomst voor Portugal uit te komen.

