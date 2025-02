'Ajax heeft transferklappers nodig': "Taylor, Brobbey en Hato"

Lentin Goodijk verwacht dat er in de zomer weer een flink aantal mutaties komen bij Ajax. De verslaggever van Voetbal International denkt dat de club uit Amsterdam zich al aan het oriënteren is op een mogelijke vervanger van Jordan Henderson, die in juni zijn 35e verjaardag viert.

"Sivert Mannsverk lijkt daar niet voor in aanmerking te komen, gezien zijn tijdelijke vertrek naar Cardiff City. Mogelijk komt Pablo Rosario daarvoor in beeld", schrijft de clubwatcher op de website van VI. "Het contract van de 28-jarige Amsterdammer bij OGC Nice loopt namelijk af. Hij werkte in Zuid-Frankrijk eerder al succesvol samen met Farioli en stond afgelopen zomer ook al op de lijstjes van Ajax", blikt Goodijk terug.

"Die lijstjes zullen ook klaar moeten liggen voor andere posities", constateert hij. "Het is geen geheim dat er veel buitenlandse interesse is voor sleutelspelers als Kenneth Taylor, Brian Brobbey en Jorrel Hato. Het is ook geen geheim dat Ajax komende zomer een aantal transferklappers nodig heeft om de financiële doelstellingen te halen. Dat betekent dat dit soort spelers simpelweg niet meer te behouden zijn."

"Het is nu aan de directie en scouting om daar deze keer wél op voorbereid te zijn", vervolgt Goodijk. "De buitengewoon moeizame zoektocht naar vervangers van Steven Bergwijn op linksbuiten en Devyne Rensch op rechtsback is een dure les geweest. Dat transferproces moet een stuk efficiënter, als Ajax volgend seizoen weer een titelkandidaat wil zijn en geen modderfiguur wil slaan in de Champions League."