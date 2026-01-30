'Ajax heeft twee spelers binnen en kijkt nog naar drie posities'

Ajax staat op het punt om Maarten Paes en Oleksandr Zinchenko te contacteren. Dat schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad vrijdagavond.

Paes en Zinchenko doorliepen donderdag en vrijdag met succes de medische keuring en zullen op korte termijn gepresenteerd worden door Ajax. Paes zal een contract voor 3,5 jaar tekenen, Zinchenko tekent tot het einde van het seizoen.

Daarmee is Ajax nog niet klaar deze winterse transferperiode. De Argentijnse rechtsbuiten Maher Carrizo en Braziliaanse rechtsback JP Chermont zijn de volgende die naar Amsterdam moeten kijken. Ook is de club nog altijd op zoek naar een nieuwe controleur. Daarvoor is de ervaren Fred van Fenerbahce serieus in beeld. De middenvelder speelde meer dan tweehonderd wedstrijden voor Manchester United.