'Ajax heeft veel kaarten verzameld en moet nu gaan oppassen'

Ajax begint aan een nieuwe week met Europees voetbal: dinsdag wacht het duel met Benfica. Daarbij moet de ploeg opletten wat betreft de gelekaartenlast. Een speler is geschorst na drie gele kaarten in de competitiefase, waardoor één Ajacied momenteel op scherp staat.

Anton Gaaei gaat dinsdag met twee gele kaarten de wedstrijd in en moet dus oppassen. Kenneth Taylor heeft zijn schorsing na zijn rode kaart inmiddels al uitgezeten. Daarnaast is er een groep spelers met één gele kaart achter hun naam.

Overzicht kaarten Ajax in Europees verband: Rode kaart: Kenneth Taylor (straf al uitgezeten). Gele kaarten: Anton Gaaei (2), Ko Itakura, Wout Weghorst, Youri Baas, Lucas Rosa, Davy Klaassen, Jorthy Mokio en James McConnell.