VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax heeft veel kaarten verzameld en moet nu gaan oppassen'

Arthur
bron: UEFA
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax begint aan een nieuwe week met Europees voetbal: dinsdag wacht het duel met Benfica. Daarbij moet de ploeg opletten wat betreft de gelekaartenlast. Een speler is geschorst na drie gele kaarten in de competitiefase, waardoor één Ajacied momenteel op scherp staat.

Anton Gaaei gaat dinsdag met twee gele kaarten de wedstrijd in en moet dus oppassen. Kenneth Taylor heeft zijn schorsing na zijn rode kaart inmiddels al uitgezeten. Daarnaast is er een groep spelers met één gele kaart achter hun naam.

Overzicht kaarten Ajax in Europees verband: Rode kaart: Kenneth Taylor (straf al uitgezeten). Gele kaarten: Anton Gaaei (2), Ko Itakura, Wout Weghorst, Youri Baas, Lucas Rosa, Davy Klaassen, Jorthy Mokio en James McConnell.

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Willy en René van de Kerkhof

René van de Kerkhof: "Hij is 50 procent van het probleem bij Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez ziet slechts twee kwaliteitsspelers bij Ajax: "Prima speler"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd