"Ajax heeft verkeerd ingeschat hoe geliefd Farioli daar was"

Ajax besloot deze zomer Francesco Farioli in te ruilen voor John Heitinga. Voorlopig lijkt dat een dramatisch idee te zijn geweest. Farioli is nu de trainer van FC Porto, waarmee hij op donderdagavond op bezoek ging bij FC Utrecht.

"Farioli is deze week in Nederland. Ik ken verschillende Ajacieden die donderdag naar FC Utrecht-FC Porto gaan omdat ze die ‘roedel hongerige wolven’ waar Portugese media over berichten weleens willen zien: een gevallen topclub, getergd opverend na twee kloteseizoenen", opent Menno Pot in Het Parool. "Fitheid, saamhorigheid en een pragmatisch speelplan; we herinneren ons de sensatie."

Dat Farioli niet meer gewaardeerd werd in Amsterdam, is volgens Pot vooral aan het bestuur te danken. "Het Engels kent de uitdrukking reading the room, het sentiment aanvoelen. Ajax heeft de kamer slecht gelezen: verkeerd ingeschat hoe geliefd Farioli op de tribunes was, hoe massaal de aanhang diens plan onderschreef en hoe graag men mét Farioli (of een ‘type Farioli’) en een paar kwaliteitsaankopen de vervolgstap had willen zetten."

"Ook verkeerd aangevoeld: het sentiment over de gekozen opvolger. Goeie gast, maar ik ken geen enkele Ajacied (en ik ken er veel) die het een inhoudelijk plausibele aanstelling vond", zegt Pot over John Heitinga. "Sterker, ik ken Ajaxsupporters, bepaald geen glory hunters, die de wedstrijddagen tot nader order anders invullen: 'Dit slaat nergens meer op, ik ga pas weer kijken als dit voorbij is.'"

"Zou Ajax zich realiseren hoeveel fans zich zitten in te houden, uit een vorm van fatsoen en medeleven met een clubjongen?", vraagt hij zich af. "Dat veel hondstrouwe seizoenkaarthouders elkaar met droeve hartkramp toefluisteren wat je als supporter eigenlijk niet zeggen mag, namelijk dat het misschien wel beter is als er nog een paar keer verloren wordt? Zo ver is het gekomen. Die olifant in de kamer moest maar eens benoemd. Dan kun je die kamer weer wat beter lezen", besluit hij. Donderdag besloot Ajax om afscheid te nemen van Heitinga.