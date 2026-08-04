'Ajax heeft vertrouwen in Lang-deal, vraagprijs Napoli bekend'

Ajax kan Noa Lang voor zo'n 25 miljoen definitief overnemen van Napoli. Volgens ESPN is er in Amsterdam vertrouwen dat de deal rond kan komen.

Lang geldt als topkandidaat om een eventueel vertrek van Mika Godts op te vangen. De Belgische vleugelaanvaller staat in serieuze belangstelling van Paris Saint-Germain en zou op korte termijn naar Parijs kunnen vertrekken.

Ajax nam weken geleden al contact op met Lang, zo vertelt Thijs Zwagerman in Tekengeld van ESPN. "Lang reageerde toen aftastend en leek ook andere opties te willen overwegen, maar inmiddels is hij steeds meer overtuigd geraakt van het plan van Ajax", vertelt hij. "Er is een gesprek met Jordi Cruijff geweest en Ajax zal voor hem ook nog steeds voelen als unfinished business."