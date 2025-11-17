'Ajax heeft vervanger Kroes in beeld en lijkt op weg naar ArenA'

Denny Landzaat is per direct toegetreden tot de technische staf van Ajax. De 49-jarige oud-international stond maandag al op het trainingsveld als assistent van interim-trainer Fred Grim.

Achter de schermen blijft Ajax verder bouwen aan de toekomst. Zo lijkt ook Jordi Cruijff mogelijk naar de club te komen. Mike Verweij van De Telegraaf schrijft: "Nu algemeen directeur Menno Geelen bekend heeft gemaakt dat Grim in principe aanblijft tot er een nieuwe technisch directeur is gevonden, heeft de interim-coach behoefte aan een meer ervaren staf."

Tot slot deelt Verwij nog opmerkelijk nieuws: "Inmiddels is duidelijk dat Jordi Cruijff in beeld is om Kroes op te volgen, maar Ajax heeft nog meerdere namen op het lijstje staan", zo besluit hij bij De Telegraaf. De vervanging van Kroes lijkt op deze manier een kwestie van tijd.