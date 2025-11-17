Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
'Ajax heeft vervanger Kroes in beeld en lijkt op weg naar ArenA'

Arthur
bron: De Telegraaf
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Denny Landzaat is per direct toegetreden tot de technische staf van Ajax. De 49-jarige oud-international stond maandag al op het trainingsveld als assistent van interim-trainer Fred Grim.

Achter de schermen blijft Ajax verder bouwen aan de toekomst. Zo lijkt ook Jordi Cruijff mogelijk naar de club te komen. Mike Verweij van De Telegraaf schrijft: "Nu algemeen directeur Menno Geelen bekend heeft gemaakt dat Grim in principe aanblijft tot er een nieuwe technisch directeur is gevonden, heeft de interim-coach behoefte aan een meer ervaren staf."

Tot slot deelt Verwij nog opmerkelijk nieuws: "Inmiddels is duidelijk dat Jordi Cruijff in beeld is om Kroes op te volgen, maar Ajax heeft nog meerdere namen op het lijstje staan", zo besluit hij bij De Telegraaf. De vervanging van Kroes lijkt op deze manier een kwestie van tijd.

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside

'Vandaag Inside-trio miljoenen waard': "Zeg het nog één keer"

0
Menno Geelen

Geelen: "Haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega's"

0
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
