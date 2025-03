Ajax heeft voordeel in titelstrijd: "Maar kan zo afgelopen zijn"

Sportpsychologe Daniëlle van der Klein-Driesen ziet een groot verschil tussen koploper Ajax en nummer twee PSV. Volgens haar heerst in Amsterdam een positieve stemming en ligt in Eindhoven de nadruk op alles wat fout gaat.

"De spelers zijn op het veld meer bezig met het probleem dan met goed presteren", vertelt ze bij de NOS over PSV, dat afgelopen seizoen nog de baas was in de Eredivisie. "De club wil alleen maar kampioen worden. De rest telt als verlies. Dat is in principe goed, maar als je dan een keer verliest, raak je eerder van slag als dat niet lukt, want daaraan zijn de spelers niet gewend."

Ajax presteert boven verwachting, wat automatisch zorgt voor een betere sfeer. "Dat ze nu veel winnen helpt enorm voor de eenheid en de teamchemie, dat versterkt. De eenheid helpt uiteindelijk om sterker te zijn dan de tegenstander. Je kunt de beste spelers bij elkaar zetten, maar als ze geen eenheid zijn kun je toch van mindere spelers verliezen. En als je de vertwijfeling bij PSV hoort, dan spreekt daar niet per se vertrouwen uit in het team. Dat lijkt bij Ajax nu anders."

Van der Klein-Driesen stelt dat de competitie nog niet beslist is, ondanks het verschil in benadering van de nummer één en twee. "Als je scherp bent en de kalmte bewaart, gaat alles makkelijker. Maar dat betekent niet dat Ajax er al is, zij moeten er aan blijven werken. Het kan volgende week zo afgelopen zijn."