Ajax heeft weekendje vrij: dit is waarom de club niet speelt

FC Utrecht, Ajax, SC Heerenveen en Almere City komen dit weekend niet in actie in de Eredivisie, terwijl vele andere clubs wel spelen. De KNVB besloot de wedstrijden tussen deze clubs op andere momenten te laten plaatsvinden.

Oorspronkelijk stond de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax in De Galgenwaard gepland voor zondag 4 mei, maar zij speelden op 20 april al tegen elkaar. "Gezien het ingeschatte risicokarakter en de beperkte politiecapaciteit in dat weekend, is de wedstrijd door het competitiebestuur betaald voetbal in overleg met de gemeente Utrecht nu vastgesteld op zondag 20 april", schreef FC Utrecht in februari op de clubwebsite.

Almere City en SC Heerenveen zijn ook vrij. Dit duel had op 5 mei gespeeld moeten worden. De club en burgemeester Avine Fokkens van Heerenveen klaagden daarover bij de KNVB. Het was volgens de burgemeester 'ongepast' om op Bevrijdingsdag te voetballen en de bond was het daarmee eens. SC Heerenveen versloeg Almere City eerder al met 2-1.