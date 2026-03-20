Ajax heeft Weghorst terug: vijf (!) afwezigen tegen Feyenoord

Ajax kan zondagmiddag in de Klassieker tegen Feyenoord weer een beroep doen op Wout Weghorst. De spits van Ajax was vorige week ziek, maar was ook geschorst. Trainer Óscar García kan nu weer een beroep doen op de Oranje-international.

"Wout is weer beter geworden en terug van zijn schorsing", zei de Spaanse oefenmester op de persconferentie. García had ook minder nieuws uit de ziekenboeg. Youri Regeer raakte in de laatste wedstrijd tegen Sparta Rotterdam geblesseerd aan zijn hamstring en is voorlopig niet inzetbaar. Ook Ko Itakura ontbrak vrijdag op de openbare training. De Japanner is al sinds eind januari niet inzetbaar met een rugblessure.

Victor Edvardsen komt eveneens niet in actie tegen Feyenoord. "Hij is niet fit genoeg om bij de selectie te zitten. Hij heeft alleen nog maar voor zichzelf getraind", aldus García. Ook de langdurig geblesseerden Vitezslav Jaros en Oleksandr Zinchenko reizen niet af naar Rotterdam.