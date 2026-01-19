Ajax heeft Zinchenko bijna binnen: "Dan is hij gratis op te pikken"

"Wij hebben van onze Ajax-watcher Cristian Willaert begrepen, bevestigd uit zowel het kamp van de speler zelf als bronnen rondom de clubs, dat de deal nagenoeg rond is", vertelt Daniël Man in Tekengeld van ESPN. "Alleen de medische keuring staat een overstap nog in de weg, dus een kleine slag om de arm, maar in principe heeft Ajax met Zinchenko de gewenste linksback binnen."

"Ik vind het eigenlijk een heel logische transfer, want Ajax is op zoek naar ervaring en leiderschap", reageert Michel Doodeman, auteur voor titels als De Volkskrant en Hard Gras. Man deelt de mening van zijn tafelgenoot. "Hij is een leiderstype. Daarbij kan hij ook nog eens op beide backposities spelen en op het middenveld, op nummer zes."

"Hij heeft dat jaar bij PSV veel op het middenveld gespeeld en ook bij Oekraïne speelt hij vaak als middenvelder. Wat dat betreft is hij multi-inzetbaar en dat is ook voor Ajax heel fijn. Het gaat om een half seizoen huur. Zijn contract bij Arsenal loopt komende zomer af, dus van een koopoptie is geen sprake. De kans is groot dat wanneer het komende half jaar succesvol wordt, Ajax hem komende zomer een langdurig contract aanbiedt. En hij is dan gratis op te pikken", aldus Man.