Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax heeft Zinchenko bijna binnen: "Dan is hij gratis op te pikken"

Stefan
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt de gewenste versterking voor de achterhoede nagenoeg binnen te hebben. Voormalig PSV'er Oleksandr Zinchenko moet op huurbasis overkomen van de Engelse grootmacht Arsenal.

"Wij hebben van onze Ajax-watcher Cristian Willaert begrepen, bevestigd uit zowel het kamp van de speler zelf als bronnen rondom de clubs, dat de deal nagenoeg rond is", vertelt Daniël Man in Tekengeld van ESPN. "Alleen de medische keuring staat een overstap nog in de weg, dus een kleine slag om de arm, maar in principe heeft Ajax met Zinchenko de gewenste linksback binnen."

"Ik vind het eigenlijk een heel logische transfer, want Ajax is op zoek naar ervaring en leiderschap", reageert Michel Doodeman, auteur voor titels als De Volkskrant en Hard Gras. Man deelt de mening van zijn tafelgenoot. "Hij is een leiderstype. Daarbij kan hij ook nog eens op beide backposities spelen en op het middenveld, op nummer zes."

"Hij heeft dat jaar bij PSV veel op het middenveld gespeeld en ook bij Oekraïne speelt hij vaak als middenvelder. Wat dat betreft is hij multi-inzetbaar en dat is ook voor Ajax heel fijn. Het gaat om een half seizoen huur. Zijn contract bij Arsenal loopt komende zomer af, dus van een koopoptie is geen sprake. De kans is groot dat wanneer het komende half jaar succesvol wordt, Ajax hem komende zomer een langdurig contract aanbiedt. En hij is dan gratis op te pikken", aldus Man.

Gerelateerd:
Ronald de Boer, Guido Albers

Albers duidelijk voor Ajax: "Twintig miljoen, hij is onhaalbaar"

0
Jordi Cruijff

Cruijff-effect bij Ajax? "Xavi Hernández is een duidelijke optie"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Oleksandr Zinchenko Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 19 36 52
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 19 11 34
4 NEC Nijmegen 18 15 32
5 FC Groningen 19 5 31
6 AZ 18 2 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd