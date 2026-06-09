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'Ajax heeft Zwitserse WK-ganger van vier miljoen in het vizier'

Bjorn
Marvin Keller
Marvin Keller Foto: © BSR Agency

Ajax is nog altijd op zoek naar een nieuwe doelman en heeft daarbij het vizier laten vallen op Zwitserland. Volgens de Duitse tak van Sky Sport hebben de Amsterdammers contact gezocht met Marvin Keller.

De 23-jarige doelman staat onder contract bij Young Boys en wordt begeerd door meerdere clubs. Zo zou de zaakwaarnemer van de Zwitser ook al gesprekken hebben gevoerd met Premier League-club Hull City en staat Keller ook op het lijstje bij Brighton & Hove Albion.

De 1.89 meter lange Keller is eerste doelman van Young Boys, waar hij nog tot medio 2028 onder contract staat. De keeper gaat eerst als derde doelman met Zwitserland naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waardoor een mogelijke transfer waarschijnlijk pas na het eindtoernooi beslag kan krijgen. Zijn prijskaartje zou zo'n vier à vijf miljoen euro bedragen.

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