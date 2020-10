Geschreven door Jessica Westdijk 17 okt 2020 om 20:10

Na de interlandbreak is het weer tijd voor Ajax. sc Heerenveen komt zondagmiddag op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Ook voor dit duel waren seizoenkaarthouders ingeloot, maar zoals we allemaal weten wordt er inmiddels helaas zonder supporters gevoetbald.

Geen warm welkom voor Davy Klaassen dus bij zijn rentree in de Johan Cruijff Arena, maar een leeg stadion. Het is te hopen dat Ajax zich ook zonder supporters weet te herstellen van de nederlaag op bezoek bij FC Groningen van voor de interlandbreak. Omdat ook de café’s gesloten zijn, moet iedereen die Ajax wil kijken dat thuis voor de buis doen. Gelukkig is goed mogelijk.

Ajax – sc Heerenveen: op welke zender?

Het duel tussen Ajax en sc Heerenveen is voor bijna iedereen gratis te zien op tv. FOX Sports zendt het duel namelijk uit op zijn eerste zender: FOX Sports 1. Die zender is bij veel tv-abonnementen gratis te ontvangen. Dat was al zo bij KPN, maar is nu bijvoorbeeld ook het geval bij Ajax-hoofdsponsor Ziggo.

